Burcu Esmersoy: 'Evlilikte sıkıntı bendeymiş!'

Evliliğinin bitiş sebebi olarak pek çok iddia ortaya atılan Burcu Esmersoy, ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Esmersoy, evlilikte sıkıntının kendisinde olduğunu şöyle dile getirdi: "İki kez nikah masasına oturdum. Birincide ‘yanlışlık var demek ki, yabancıyla evlenmemek gerek’ demiştim. Meğer öyle değilmiş, bendeymiş sıkıntı."