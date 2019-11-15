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  3. Burcu Esmersoy: 'Evlilikte sıkıntı bendeymiş!'

Burcu Esmersoy: 'Evlilikte sıkıntı bendeymiş!'

Burcu Esmersoy: 'Evlilikte sıkıntı bendeymiş!'

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Mayıs 2018’de evlendiği Berk Suyabatmaz’dan 2.5 ay önce boşanmıştı.

Evliliğinin bitiş sebebi olarak pek çok iddia ortaya atılan Burcu Esmersoy, ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Esmersoy, evlilikte sıkıntının kendisinde olduğunu şöyle dile getirdi: "İki kez nikah masasına oturdum. Birincide ‘yanlışlık var demek ki, yabancıyla evlenmemek gerek’ demiştim. Meğer öyle değilmiş, bendeymiş sıkıntı."


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