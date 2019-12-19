Burcu Esmersoy eski eşi Berk Suyabatmaz'a mesaj attı, Berrak Tüzünataç'tan özür diledi!

Esmersoy, Berk Suyabatmaz ile 'sahte hesap krizi' yaşamasının ardından boşandıkları iddialarına şu yanıtı verdi:

"Birisi, Berk’in adıyla sahte hesap açmış, onun takip ettiği kızlara yürümüş. Birkaç kişi cevap vermiş. Ama hesabı açan kişinin İngilizcesi kötüymüş. Yazıştığı kızlar şüphelenerek Berk’e sormuşlar ‘Bu sen misin?’ diye, oradan ortaya çıkmış mevzu. Olay kulaktan kulağa yayılırken değiştirilmiş, benim sahte hesap açtığım söylenmiş. Öyle bir durum yok."

Berk Suyabatmaz’la arkadaşlıklarının devam ettiğini de söyleyen Burcu Esmersoy, “Hatta az önce mesajlaştık” dedi.

Ünlü sunucu, “Peki bu durum Berk Bey’in yeni sevgilisi Berrak Tüzünataç’ı kıskandırmaz mı?” sorusuna “Yok canım, niye kıskansın? Kıskançlık yaratacak bir mesajlaşma değil” yanıtını verdi.

Muhabirlerin “Berrak Hanım bu açıklamalarınızı görünce Berk Bey’e sormayacak mı?” sözleri üzerine de “Çok pardon, çok özür dilerim. İçerik öyle rahatsız edecek bir şey değil” dedi.