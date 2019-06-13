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13 Haziran 2019 Perşembe 13:52 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:59

Burcu Esmersoy: Dünyanın en güzel gülen adamı benim kocam

Burcu Esmersoy: Dünyanın en güzel gülen adamı benim kocam

Burcu Esmersoy, 15 Mayıs 2018’de, New York’ta nikah masasına oturduğu Berk Suyabatmaz ile olan ilişkisini şu sözlerle anlatmış...

-“Evlilik güzel gidiyor. Flört dönemindeki gibiyiz. Henüz çocuk da olmadığı için bir şey anlamış sayılmayız.”

-“Çok erken yaşta aile hayatını kaybetmiş biri olarak sıcak bir yuva en çok hasretini çektiğim konuydu. Geçmişte bu özlemin yanlış yer ve zamanlarda baskın olması yüzünden zarar gördüm. Şu an içinde bulunduğum evlilik benim için çok kıymetli.”

-Bence dünyanın en güzel ve en içten gülen adamı benim kocam. Ben olmama, kendim gibi olmama izin verdiği için de çok farklı bir yerde.”

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