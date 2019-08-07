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  3. Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz boşanıyor mu? Sorulara böyle cevap verdi

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz boşanıyor mu? Sorulara böyle cevap verdi

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz boşanıyor mu" Sorulara böyle cevap verdi

Burcu Esmersoy bugün bir AVM'de görüntülendi. Eşi Berk Suyabatmaz'dan ayrılacağına dair haberler çıkan ve bu iddiaları yalanlayan Esmersoy’un, boşanacağı kesinleşti

Magazin dünyasından bir boşanma haberi daha geldi. 2018 yılının mayıs ayında evlenen Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz boşanıyor. 

Esmersoy'un yakın çevresine 'Bu konu hakkında şu anda kimseye bir açıklama yapmayacağım ama evet ilişkimiz artık yürümüyor en kısa zamanda boşanacağız" dediği öğrenildi.

Esmersoy, muhabirlerin 'Boşanacağınız kesinleşmiş neden bitti ilişkiniz?' sorusuna, 'Cevap vermek istemiyorum' deyip boşanacağını kabul etti.

(Habertürk)

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