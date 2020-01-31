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  3. Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç için konuştu: Art niyet aramayın

Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç için konuştu: Art niyet aramayın

Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç için konuştu: Art niyet aramayın

Eski eşiyle görüşmeye devam edip mesajlaştıklarını söyleyen Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç’ın Instagram hesaplarında paylaştığı aşk dolu kareyi beğenmiş ve bu hareketiyle takipçilerinin tepkisiyle karşılaşmıştı.

Eleştirilerden rahatsız olan Esmersoy, ilk kez konuştu. Sunucu “Takip ettiğim herkesi beğendiğim gibi, o fotoğrafı da beğendim. Beğenilerimin altında art niyet aramayın, hepinizi öpüyorum” diye konuştu.


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