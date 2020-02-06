Burcu Esmersoy Berk Suyabatmaz ne zaman ayrıldı? Berk Suyabatmaz kaç yaşında?

Burcu Esmersoy Berk Suyabatmaz ne zaman ayrıldı? merak ediliyor. Burcu Esmersoy ile ayrılan Berk Suyabatmaz, Berrak Tüzünataç ile aşk yaşıyor. Magazin gündeminde Berrak Tüzünaraç ile Burcu Esmersoy'un arkadaşlığının gündeme gelmesinin ardından Berrak Tüzünataç konu ile ilgili açıklamada bulundu. Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy ile arkadaş olmadığını söyledi. Magazinseverler Berk Suyabatmaz ile ilgili araştırma yapmaya başladı.

BURCU ESMERSOY BERK SUYABATMAZ NE ZAMAN AYRILDI?

Burcu Esmersoy Berk Suyabatmaz Eylül 2019'da boşandı. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile işadamı Berk Suyabatmaz geçtiğimiz yıl ABD'nin New York Başkonsolosluğu’nda hayatlarını birleştirmişti.

BERK SUYABATMAZ KİMDİR?

16 Mart 1978 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Berk Suyabatmaz, denizcilik alanında kariyerini sürdürmektedir. Kariyeri kadar ilişkileriyle gündemde olan Berk Suyabatmaz, bugüne kadar birçok ünlü isimle flört etti.

Berk Suyabatmaz, 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Burcu Esmersoy'u ailesinden istedi, çift nisan ayının ikinci haftası nişan yüzüklerini taktı. Burcu Esmersoy’un Boğaz’daki evinde yapılan törene sadece çiftin ailesi katıldı ve mayıs ayında dünya evine girdiler. Çift eylül ayında evliliklerine son verdi.

Berk Suyabatmaz'ın adı, şu sıralar Berrak Tüzünataç ile aşk yaşıyor.