Burcu Esmersoy aşk iddialarını doğruladı: Birbirimizi tanıma aşamasındayız!
Berk Suyabatmaz'dan boşandıktan sonra kabuğuna çekilen Burcu Esmersoy'un yalnızlığı uzun sürmedi. Aşkını itiraf eden Esmersoy, "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" dedi.
2018 Yılında New York'ta evlenen Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz çifti, Eylün 2019'da sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak boşanmıştı. Berk Suyabatmaz boşandıktan kısa bir süre sonra Berrak Tüzünataç'la ilişki yaşamaya başlamış, Esmersoy ise özel hayatında kabuğuna çekilmişti.
YALNIZLIĞI KISA SÜRDÜ
Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir Youtube kanalında babasından şiddet gördüğünü ve bu yüzden evliliklerini yürütemediğini açıklayan Burcu Esmersoy'un son olarak gönlünü Vakko'nun veliahdı Allan Hakko'ya kaptırdığı iddia edildi.
'TANIŞMA AŞAMASINDAYIZ'
Bu iddialar Burcu Esmersoy'a soruldu. Magazin D'ye konuşan güzel sunucu iddiaları şu sözlerle doğruladı: "Birbirimizi tanıma aşamasındayız."