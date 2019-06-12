Burcu Çetinkaya'dan boşanma sonrası gelen yorumlara tepki

Ünlü rallici Burcu Çetinkaya, Instagram hesabından eşinin soyadını silmişti. Çetinkaya, önceki gün sosyal medya hesabından Burcu Çetinkaya Bucak olan soyadında değişiklik yaparak Bucak soyadını kaldırmış ve dedikodulara neden olmuştu. Bu hareketin ardından “Burcu Çetinkaya ile Fatih Mehmet Bucak boşandı mı? Soruları gündeme gelmişti.

BOŞANMA İDDİALARI DOĞRU ÇIKTI

Burcu Çetinkaya ve Fatih Mehmet Bucak ile ilgili dedikodular doğru çıktı. Çiftin dün boşandığı öğrenildi. Ünlü rallici Burcu Çetinkaya, boşanma haberinin ardından sosyal medyadan gelen "Eşinden ayrılınca başörtüsünü çıkardı" şeklindeki yorumlara tepki gösterdi. Burcu Çetinkaya şu açıklamayı yaptı:





SOYADINI SİLMİŞTİ

2014 yılında yüksek lisansını yapmak için Şanlıurfa'ya yerleşen Burcu Çetinkaya, burada iş insanı Fatih Mehmet Bucak ile tanışmıştı. Çift,kısa sürede evlilik kararı alarak nikah masasına oturmuştu. Ünlü rallici Burcu Çetinkaya 6 yıl önce tesettüre girmiş, 1 yıl önce ise başını açma kararıyla gündeme gelmişti.

FATİH MEHMET BUCAK KİMDİR?





Fatih Mehmet Bucak ismi son yerel seçimlerde çok konuşulmuştu. Seçim öncesi tehditlerle gündeme gelen Fatih Mehmet Bucak’ın Siverek adaylığı CHP’yi karıştırmıştı. Fatih Mehmet Bucak yerel seçimleri kazanamamış, seçim akşam ise darptan gözaltına alınmıştı.



BURCU ÇETİNKAYA KİMDİR?

Ünlü rallici Burcu Çetinkaya 1981 doğumlu. ilkokulu bitirdikten sonra ortaokulu ve liseyi Robert Koleji’nde okudu. İstanbul Koç Üniversitesi’nin Ekonomi bölümünden 2005 yılında mezun oldu.

Burcu Çetinkaya, üniversiteden mezun olduktan sonra satış-pazarlama konularında iş hayatına başladı. Genç yaşından itibaren ise otomobil sporuna ilgi duydu.





2005 sezonunda Hitit Rallisi ile Otomobil sporları kariyeri başladı. İlk iki yarışında üçüncülük aldı. Aynı yıl içerisinde Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası’nın üç yarışına da katıldı, bayanlar 1’nciliğini kazandı. Bu başarılarının yanı sıra İstanbul Mahalli Ralli Şampiyonası Bayanlar ile 2006 Türkiye Ralli Şampiyonası Bayanlar Şampiyonluğunun da sahibi oldu.

Otomobil sporlarındaki kazandığı başarıların yanı sıra televizyonculuk da yaptı.

Burcu Çetinkaya Başarıları

· 2005 - İstanbul Bayanlar Ralli Şampiyonası Şampiyonluğu

· 2006 - Castrol Fiesta Rallye Cup Türkiye Bayanlar Ralli Şampiyonluğu

· 2006 - Türkiye Tırmanma Şampiyonası Kategori İkinciliği

· 2007 - Castrol Fiesta Rallye Cup Türkiye Bayanlar Ralli Şampiyonluğu

· 2008 - Castrol Fiesta Rallye Cup Türkiye Ralli Sınıf 3 Birincisi

· 2008 - Fiesta Sporting Trophy International İkinciliği