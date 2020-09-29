Burcu Biricik, yeni dizisi Fatma’nın setinden merhaba dedi. Ekranlara son olarak Barış Arduç ile oynadığı Kuzgun dizisiyle gelen Burcu Biricik Netflix’in yeni dizisi Fatma’da başrolde yer alıyor. Çekimleri bir süre önce başlayan dizide bir temizlikçi kadını oynayacak.

Biricik, daha önce izleyenlerinin kendisini gördüğü rollerden çok başka bir kimlikte ekranda olacak. Farklı bir deneyim yaşayan oyuncu, yoğun çekim günleri yaşadıklarını ve şu aralar düzenli bir çalışma disipliği oluşturduğunu belirtti bir röportajında.

Burcu Biricik, setten çok fazla fotoğraf da paylaşmıyor. Yaptığı son paylaşım ise setteki karavanının içinden olduğu anlaşılan bir fotoğraf. Siyah beyaz yaptığı fotoğrafı yayınlayan oyuncu, “Hi Fatma” sözleriyle instagram’da paylaştı. İşte Burcu Biricik’in setten o paylaşımı: