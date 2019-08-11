Burcu Biricik ve Elçin Sangu tatilde

Kuzgun dizisinin sezon finaline girmesinin ardından tatile çıkan Burcu Biricik, bayram tatilini de fırsat bilerek eşi Emre Yetkin'le Hırvatistan'a gitti. Ünlü çifte oyuncu arkadaşı Elçin Sangu ile sevgilisi Yunus Özdiken eşlik etti.

Şimdilerde tatilin keyfini çıkaran çiftler, önceki gün hep birlikte ‘Hırvatistan hatırası’ pozu verdi ve o anları Biricik Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan o poz, kısa sürede binlerce beğeni aldı.