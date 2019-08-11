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Burcu Biricik ve Elçin Sangu tatilde

Burcu Biricik ve Elçin Sangu tatilde

Bayram tatilini fırsat bilen oyuncu Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin, tatile çıktı. Rotalarını yine yurt dışına çeviren çifte Elçin Sangu ile sevgilisi Yunus Özdiken eşlik ediyor.

Kuzgun dizisinin sezon finaline girmesinin ardından tatile çıkan Burcu Biricik, bayram tatilini de fırsat bilerek eşi Emre Yetkin'le Hırvatistan'a gitti. Ünlü çifte oyuncu arkadaşı Elçin Sangu ile sevgilisi Yunus Özdiken eşlik etti.

Şimdilerde tatilin keyfini çıkaran çiftler, önceki gün hep birlikte ‘Hırvatistan hatırası’ pozu verdi ve o anları Biricik Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan o poz, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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