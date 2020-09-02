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  3. Burcu Biricik Fatma dizisindeki temizlikçi rolü için konuştu! 'Tam bana göre'
02 Eylül 2020 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme:

Burcu Biricik Fatma dizisindeki temizlikçi rolü için konuştu! 'Tam bana göre'

Burcu Biricik Fatma dizisindeki temizlikçi rolü için konuştu! 'Tam bana göre'
- RECEP ASLAN

‘Fatma' dizisinde temizlikçi bir kadını oynayacak olan Burcu Biricik, seyirci karşısına çıkmayı heyecanla beklediğini söyledi.

Temizlikle arasının iyi olduğunu anlatan Burcu Biricik, “Anneannemle büyüdüm. Ona yardım ettiğim için temizliğe elim alışkındır” dedi. Dizinin setinde Kovid-19 salgına karşı önlemler aldıklarını söyleyen oyuncu, “Çok tedbirli davranıyoruz” dedi. 

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