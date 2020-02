Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin'e olan aşkını anlattı!

Aşkın kişisel bir duygu olduğunu söyleyen Biricik, “Tamamen herkese özel tasarlanmış bir his. Bana kalırsa, tamamlanmak hissi. O yüzden kişisel diyorum. Bazılarınınki sevme ve sahiplenmedir, bazılarınınki dürüstlüktür. Aslında önemli olan kiminle nasıl tamamlandığındır. Çünkü aşk, insanın aurasını, hayat görüşünü, yaşam kalitesini artıran bir his. Yanındaki o adamı bulduğun zaman mutlu bir insan oluyorsun ve mutluluk hayattaki her şeyine sirayet etmeye başlıyor” dedi.