Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin'e olan aşkını anlattı!
Ekranların sevilen yüzü Burcu Biricik ve reklamcı eşi Emre Yetkin, bir dergiye aşklarını anlattı.
Aşkın kişisel bir duygu olduğunu söyleyen Biricik, “Tamamen herkese özel tasarlanmış bir his. Bana kalırsa, tamamlanmak hissi. O yüzden kişisel diyorum. Bazılarınınki sevme ve sahiplenmedir, bazılarınınki dürüstlüktür. Aslında önemli olan kiminle nasıl tamamlandığındır. Çünkü aşk, insanın aurasını, hayat görüşünü, yaşam kalitesini artıran bir his. Yanındaki o adamı bulduğun zaman mutlu bir insan oluyorsun ve mutluluk hayattaki her şeyine sirayet etmeye başlıyor” dedi.