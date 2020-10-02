Burçin Terzioğlu'nun yeni imajı büyük beğeni aldı!

Bir süredir ekranda yer almayan Burçin Terzioğlu hatırlanacağı üzere geçen yıl bu dönemde Kurşun isimli yapımla izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Oyuncu Netflix’te ise Rüya karakteri ile Hakan Muhafız dizisinde boy gösterdi. Yeni sezonda henüz projesi bulunmayan Burçin Terzioğlu'nun yeni tarzı büyük beğeni aldı.

Güzel oyuncu, ınstagram hesabından takipçileri ile etkileşimde kalmayı da sürdürüyor. Ekim ayını güzel karşılayan ünlü oyuncu, yeni tarzıyla da büyük beğeni kazandı.

İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni imajı..