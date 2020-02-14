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  3. Burçin Terzioğlu'nun gizli aşkı ortaya çıktı! O fotoğraflar ele verdi

Burçin Terzioğlu'nun gizli aşkı ortaya çıktı! O fotoğraflar ele verdi

Burçin Terzioğlu'nun gizli aşkı ortaya çıktı! O fotoğraflar ele verdi

Oyuncu Burçin Terzioğlu spor hocası Umut Duygu ile yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin aşkını sosyal medyada paylaştıkları tatil fotoğrafları ele verdi.

İlker Kaleli ile 3.5 yıllık ilişkisi 2018 Aralık'ta biten Burçin Terzioğlu'nun, aşk orucunu sonunda bozdu. Birkaç gündür Filipinler'de tatil yapan 39 yaşındaki Terzioğlu, dün günbatımında pozlar verdi.

SPOR HOCASIYLA AŞK YAŞIYOR

Ünlü isimlerin spor hocası olan ve güzel oyuncunun da gittiği dövüş kulübünde eğitmenlik yapan Umut Duygu da Terzioğlu ile aynı dakikalarda Filipinler'den günbatımına karşı paylaşım yaptı. İkili, bu paylaşımlarla aşklarını ilan etmiş oldu.


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