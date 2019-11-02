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  3. Burçin Terzioğlu'ndan ilginç evlilik açıklaması: 'Uzaktan akrabam olur'

Burçin Terzioğlu'ndan ilginç evlilik açıklaması: 'Uzaktan akrabam olur'

Burçin Terzioğlu'ndan ilginç evlilik açıklaması: 'Uzaktan akrabam olur'

Oyuncu Burçin Terzioğlu, bir dergiye verdiği röportajda evlilik soruları üzerine ilginç bir açıklamada bulununca gündem oldu.

Burçin Terzioğlu, Haziran 2008’de nikah masasına oturduğu Murat Yıldırım’dan 2014’te boşanmıştı. Daha sonra ‘Poyraz Karayel’ dizisinde tanışıp İlker Kaleli'yle ilişkiye başlamış, ancak bu aşk da geçen yıl son bulmuştu.

'EVLİLİK UZAKTAN AKRABAM'

Son olarak oyuncu, bir dergiye verdiği röportajda "Evlilik kelimesi ile yakınlığınız ne boyutta?" sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı: "Uzaktan akrabam olur! Eski yıllardan tanıdığım için görmek adına efor harcamıyorum. Yaşadıklarımı attım haybeye devam ettim yürümeye. Ne takılıp düştüğüme hayıflandım ne koşup coştuğuma şımardım. Çıkacaksa karşıma beni mutlu edeceğine inandığım biri, denerim imza atmayı. Onun da bunu çok istemesi lazım tabii"

İŞTE BURÇİN TERZİOĞLU'NUN TÜM AÇIKLAMALARI:

“Yalnızlıkla ilgili derdim yok. İnançları denk olan birini bulamazsam, yine tek yürürüm.”

“Çocukları çok seviyorum ama korkuyorum. Belki tüm doğrular bir araya gelir ve düşünmeye zaman kalmadan anne olurum!”

“Bana iyi gelen koruyup kollayan dostlarım var. Bu yüzden çok mutluyum.”

“Yiyorum, içiyorum, eğleniyorum, geziyorum; daha fazlası için kendimi harap etmiyorum.”

“Modum düşerse, meditasyon yaparım. Beni bulamadıysanız deniz kenarına bakın, orada yenilenip uyanıyorumdur!"

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