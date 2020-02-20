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  3. Burçin Terzioğlu'ndan eski aşkı İlker Kaleli'yi duygulandıran sözler!

Burçin Terzioğlu'ndan eski aşkı İlker Kaleli'yi duygulandıran sözler!

Burçin Terzioğlu'ndan eski aşkı İlker Kaleli'yi duygulandıran sözler!

Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli, 3.5 yıl aşk yaşadıktan sonra 2018'de ayrılmışlardı. Terzioğlu bu ayrılığın ardından aşk orucunu bozdu ve spor hocası Umut Duygu ile 9 ay önce ilişki yaşamaya başladı.

Bu ilişinin ortaya çıkmasının ardınadn ise Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli’nin takipçileri harekete geçti. İkilinin başrolünü oynadıkları ‘Poyraz Karayel’deki aşk sahnelerini paylaşıp ‘Birbirinize dönün’ diye mesaj yazmaya başladılar. 

Eski çift, geçen ay ise Kuruçeşme’deki bir mekanda karşılaşmış. Birbirlerine dakikalarca sarılıp hal hatır sormuşlar. Terzioğlu, İlker Kaleli’ye “Görüşmeyeli uzun zaman oldu, ama çok iyi görünüyorsun” demiş. Kaleli duygulanmış.


Burçin Terzioğlu'ndan eski aşkını duygulandıran sözler
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