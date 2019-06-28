Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'nin paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı! Barıştılar mı?
Poyraz Karayel dizisinin başrollerinde yer alan İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu, 3.5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz sene bitirmişlerdi. Her iki oyuncunun da sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraf, sevenlerini heyecanlandırdı. Sosyal medyanın gündemine oturan olay akıllara ‘Barıştılar mı’ sorusunu getirdi.
3.5 yıllık ilişkilerini, geçtiğimiz sene Eylül ayında bitiren Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli’nin peş peşe Boğaz manzaralı fotoğraf paylaşması iki oyuncunun da sevenlerini heyecanlandırdı.
Burçin Terzioğlu’nun Boğaz’da paylaştığı fotoğrafın açıklamasına “Aşk ile bak” yazması ve ardından İlker Kaleli’nin aynı yere doğru bakan bir fotoğraf paylaşması akıllara ‘Barıştılar mı?’ sorusunu getirdi.