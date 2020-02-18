Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu'nun aşkı belgelendi! İşte ilk açıklama
Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu'nun, spor eğitmeni Umut Duygu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Bu aşk belgelendi ve çift, dün sabah Filipinler dönüşü İstanbul Havalimanı’nda ilk kez görüntülendi.
3,5 sene aşk yaşadığı İlker Kaleli ile 2018 yılında ayrılan Terzioğlu, aşkı itiraf etti ve her şeyin yolunda gittiğini söyledi: “Özel hayatımla ilgili hiçbir zaman konuşmadım. Her şey gördüğünüz gibi. Ben ne kaçıyorum, ne saklanıyorum, ne de gizleniyorum. Gizleyecek bir şeyim yok. Kimseye yalan söylemiyorum. Kimseyi aldatmıyorum. Hayatımı yaşamaya çalışıyorum.”