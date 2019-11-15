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  3. Burce Yağmur Karabal kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Yağmur Karabal kaç yaşında?

Burce Yağmur Karabal kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Yağmur Karabal kaç yaşında?

Burce Yağmur Karabal kimdir" Exatlon Challenge yarışmacısı Yağmur Karabal kaç yaşında"

Burce Yağmur Karabal kimdir? sorusu aramam motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Acun Ilıcalı resmi İnstagram hesabından Exatlon Challenge yarışmasının kadrosunu açıkladı. Kadroda bulunan isimlerin hayatları merak ediliyor. Exatlon Challenge yarışmacısı Yağmur Karabal kaç yaşında? diye araştıranlar için yantıı haberimizde..

Burce Yağmur Karabal kimdir? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Acun Ilıcalı, yeni projesi Exatlon'un kadrosonu açıkladıktan sonra yarışmacıların kimler olduğu araştırılmaya başladı. Ilıcalı pek çok ülkede büyük ilgiyle izlenen Exatlon yarışmasının Türkiye için de çekeceğini daha önce açıklamıştı. Yarışmacı kadrosunda Burce Yağmur Karabal da yer alıyor. Exatlon Challenge yarışmacısı Yağmur Karabal kimdir, kaç yaşında? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

BURCE YAĞMUR KARABAL KİMDİR?

Yağmur Karabal, 17 Haziran 1992 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde MBA eğitimin devam eden Yağmur Karabal, bir spor kanalında muhabirlik yapıyor. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ve her paylaşımı onlarca beğeni alan Yağmur Karabal’ın 144 bini aşan takipçisi bulunuyor.


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