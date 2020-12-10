Buray'ın sunucu Damla Uğurtürk ile aşkının ilk karesi ortaya çıktı

Popçu Buray yeni bir aşka yelken açtı. Buray'ın, spor spikeri Damla Uğurtürk ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Buray ve Damla Uğurtürk'ün aşkı, aynı yılbaşı ağacı önünde verdiği pozlarla ortaya çıkmıştı. Çiçeği burnunda çift, ilk olarak geçtiğimiz hafta Belgrad Ormanı'nda spor yaptığı esnada vatandaşlar tarafından görüntülenmişti.

BİRLİKTE İLK KARE

Snob Magazin'in haberine göre; Aşk iddiasını yalanlamayan Buray ve Damla Uğurtürk'ün birlikte çekilmiş ilk karesi de ortaya çıktı. İkilinin aşkı bu kareyle belgelenmiş oldu.

DAMLA UĞURTÜRK KİMDİR?

Damla Uğurtürk, 1986 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Çankaya Lisesi'nin ardından lisans eğitimini 2011 yılında Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Uğurtürk, uzun süredir CnnTürk spor spikerliğini üstleniyor.

