Burak Yılmaz 14 milyon liraya elden çıkardı! Villasını Hakan Çalhanoğlu'a sattı

Beşiktaş’tan Fransa’nın Lille takımına transfer olan futbolcu Burak Yılmaz, triplex villasını satışa çıkardı. Yılmaz’ın villasına meslektaşı Hakan Çalhanoğlu talip oldu. Çalhanoğlu villa için 14 milyon lirayı gözden çıkardı. Yaklaşık bin metrekare olan evin dört oturma odası, altı yatak odası, bir sinema odası, bir Playstation odası, yedi tane banyo- buhar-saunası ve çocuklar özel bir oyun odası bulunuyor.