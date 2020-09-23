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  • Burak Yılmaz 14 milyon liraya elden çıkardı! Villasını Hakan Çalhanoğlu'a sattı
23 Eylül 2020 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme:

Burak Yılmaz 14 milyon liraya elden çıkardı! Villasını Hakan Çalhanoğlu'a sattı

Burak Yılmaz 14 milyon liraya elden çıkardı! Villasını Hakan Çalhanoğlu'a sattı
- RECEP ASLAN

Milan'da oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz'ın Acarkent'teki lüks villasını 14 milyon liraya satın aldığı iddia edildi.

Beşiktaş’tan Fransa’nın Lille takımına transfer olan futbolcu Burak Yılmaz, triplex villasını satışa çıkardı. Yılmaz’ın villasına meslektaşı Hakan Çalhanoğlu talip oldu. Çalhanoğlu villa için 14 milyon lirayı gözden çıkardı. Yaklaşık bin metrekare olan evin dört oturma odası, altı yatak odası, bir sinema odası, bir Playstation odası, yedi tane banyo- buhar-saunası ve çocuklar özel bir oyun odası bulunuyor.

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