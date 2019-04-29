Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk aşkı dolu dizgin bir şekilde sürüyor. Birlikte rol aldıkları Tatar Ramazan adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün sosyal medyadaki aşk pozları takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Paylaşımları ile adlarından söz ettiren çift 2014 yılından bu yana birlikte. TV dünyasının en mutlu çiftleri arasında sayılabilecek olan Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci bazen birlikte çıktıkları tatillerden bazen çekimlerin kamera arkasından paylaşımlar yapıyorlar. Peki, Burak Yamantürk kimdir? Özge Özpirinçci'nin sevgilisi Burak Yamantürk kaç yaşında? Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci hakkında merak edilenlerin tümü haberimizin içerisinde yer alıyor.

BURAK YAMANTÜRK KİMDİR?



14 Eylül 1980 yılında Sivas doğan Burak Yamantürk İstanbul Üniversitesi Su Altı Teknolojisi mezunudur. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümünü bitiren Burak Yamantürk ilk oyunculuk deneyimini Ayhan Hanım filminde yaşamıştır. Mehmet Aslantuğ ve Fahriye Evcen’in başrolünde oynadığı Veda dizisinde rol almıştır.

Daha Sonra Tatar Ramazan dizisinde rol alan Burak Yamantürk, Yasak dizisinde Nejat karakteri ile dikkatleri üzerine toplamıştır. Oyuncu şu an Hayat Yolunda dizisinde oynamaktadır.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?



1986 doğumlu Özge Özpirinçci İlkokul ve ortaokulu İstanbulda okudu. Lise eğitimini ise AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde okudu. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun olan Özge Özpirinçci ilk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde rol aldı.

Show Tv’de ekrana gelen gençlik dizisi Melekler Korusun’da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisini canlandırdı. Daha sonra Özge Özpirinçci 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli’nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır.

Anadolu Kartalları filminde de rol alan Özge Özpirinçci ATV’de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde baş rolde yer almıştır. Güzel oyuncu 2013 yılından beri Aramızda Kalsın adlı dizide Görkem karakterini canlandırmaktadır. Son olarak 2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oynamıştır.