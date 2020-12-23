Burak Yamantürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Burak Yamantürk'ün sevgilisi Özge Özpirinçci kim, kaç yaşında?

Baraj dizisi oyuncularından Özge Özpirinçci, sevgilisi Burak Yamantürk'ün 37'incı yaş günü için özel bir parti verdi. Önceki gece lüks bir mekanda verdiği doğum günü partisine çok sayıda ünlü isim katıldı. Oyuncu Burak Yamantürk’ın doğum günü partisine ünlü isimler konuk olurken; Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Barış Arduç dikkat çeken isimler arasındaydı. Yaşanan bu durumla birlikte sosyal medya ve google aramalarında “Burak Yamantürk kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi Özge Özpirinçci kim, kaç yaşında” soruları merak konusu oldu.



Geçtiğimiz günlerde ikilinin objektiflere yakalandığı Etiler'de Özge Özpirinçci'ye yöneltilen "evlilik" sorularına, "Düzgün giden bir birlikteliğimiz var. Şu an için düşünmüyoruz" yanıtını vermişti.

BURAK YAMANTÜRK KİMDİR?

Burak Yamantürk, 23 Aralık 1983 yılında İzmit Kocaeli'de dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü mezunudur. 2012 yılında Veda dizisinde hayat verdiği Kemal karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

İçimdeki Fırtına, Tatar Ramazan, Hayat Yolunda, Yasak ve Acı Aşk ve Kayıtdışı gibi yapımlarda rol alan Burak Yamantürk, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sevgili Geçmiş dizisinde Kenan karakterine hayat vermektedir. Burak Yamantürk, 1.76 metre boyunda, 71 kilo ve Oğlak burcudur.

BURAK YAMANTÜRK’ÜN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

2019 – Sevgili Geçmiş (Kenan) (TV Dizisi)

2018 – Dip (Emre) (TV Dizisi)

2017 – İçimdeki Fırtına (Fırat) (TV Dizisi)

2017 – Kayıtdışı (Arda) (TV Dizisi)

2015 – Acı Aşk (Mehmet) (TV Dizisi)

2014 – Yasak (Nejat) (TV Dizisi)

2014 – Hayat Yolunda (Selim) (TV Dizisi)

2014 – Böcek (Ünlü) (Sinema Filmi)

2014 – Tatar Ramazan (Elmas) (TV Dizisi)

2014 – Ayhan Hanım (Sinema Filmi)

2012 – Veda (Kemal) (TV Dizisi)

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?

1 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özge Özpinçci, ilk ve ortaokulu İstanbul'da, lise eğiminin bir bölümünü ise Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirmiştir. Lisans eğitimini Türkiye'de alan Özpirinçci, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı. Birçok, reklam filminde oynayan güzel oyuncu, Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada'yı canlandırmıştır. Show Tv'de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun'da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı. Dizi 73. Bölümü ile son kez ekranlarda görüldü. Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli'nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır.

Ayrıca 2010'da Show Tv kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen "Dilruba" karakterini canlandırmaktaydı. Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer'i canlandırdı. ATV'de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul'da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı. Kayıp filminde de rol almıştır. Aramızda Kalsın adlı dizide Görkem karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oyuncusu İrem karakterini canlandırmıştır. 2015 yılı Şubat ayında başlayan Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştır. 29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü kazanmıştır.12 Nisan 2013 tarihinde Engin Altan Düzyatan ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımlarını atmışlardır. 2013 yılında karşılıklı karar vererek ayrılmışlardır. Şimdilerde Burak Yamantürk ile birlikte olan Özge Özpirinçci yakın zamanda dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

ÖZGE ÖZPRİNÇCİ’NİN OYNADIĞI DİZİLER

2017 - Kadın

2017 - Fi (konuk oyuncu)

2015 - 2016 Aşk Yeniden

2013 - 2014 Aramızda Kalsın

2013 - Tatar Ramazan

2012 - Ağır Roman "Yeni Dünya"

2011 - Al Yazmalım

2010 - Deli Saraylı

2008 - 2009 Melekler Korusun

2008 - Cesaretin Var Mı Aşka

2007 - Kavak Yelleri

Özge Özprinçci’nin Oynadığı Filmler

2017 - Acı Tatlı Ekşi

2014 - Karışık Kaset

2013 - Kayıp ( Kısa Film)

2011 - Anadolu Kartalları / Üsteğmen Ayşe Dinçer

2010 - Veda / Fikriye Hanım

2017- Kadın



2020 - Baraj

