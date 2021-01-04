04 Ocak 2021 Pazartesi 23:59 | Son Güncelleme:
Burak Sağyaşar ile evli olan Hatice Şendil: Kıskançlık ilkel bir duygu'
Yapımcı Burak Sağyaşar ile mutlu bir evliliğe imza atan oyuncu Hatice Şendil, ilişkilerinde kıskançlığa izin vermediklerini söyledi.
Re Touch Mag dergisine konuşan Hatice Şendil, “Kendini, sınırlarını keşfetmiş, hak görme konusunda kendi sınırını kesin çizmiş bir bireyim. Kıskanma ilkel bir duygu. Gelişmemiş yanı beni rahatsız eder. Tek taraflı değildir. Kıskanma duygusu her yönüyle gelişir. Molière’in de dediği gibi; “Kıskanç daha çok sever, fakat kıskanç olmayan daha iyi sever” dedi. Çiftin Can isminde oğlu var.