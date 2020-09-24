Burak Özçivit'ten oğlu Karan'la ilk paylaşım!

Üç yıl önce dünyaevine giren Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına aldı. Oyuncu Burak Özçivit, geçtiğimiz sene dünyaya gelen oğlu Karan ile birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

35 yaşındaki Özçivit, oğlu Karan ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Burak Özçivit'in kalp emojisi ile yaptığı paylaşım, takipçilerinden 650 binden fazla beğeni aldı.