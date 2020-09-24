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24 Eylül 2020 Perşembe 18:04 | Son Güncelleme:

Burak Özçivit'ten oğlu Karan'la ilk paylaşım!

Burak Özçivit'ten oğlu Karan'la ilk paylaşım!

Burak Özçivit, geçtiğimiz sene dünyaya gelen oğlu Karan ile birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

Üç yıl önce dünyaevine giren Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına aldı. Oyuncu Burak Özçivit, geçtiğimiz sene dünyaya gelen oğlu Karan ile birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

35 yaşındaki Özçivit, oğlu Karan ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Burak Özçivit'in kalp emojisi ile yaptığı paylaşım, takipçilerinden 650 binden fazla beğeni aldı.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0' >tuna.tunca

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