Burak Özçivit'ten Kuruluş Osman açıklaması

Maslak'ta yol kenarında pilav yerken görüntülenen Burak Özçivit, dizisi Kuruluş Osman hakkındaki soruları yanıtladı, "Dizimiz iyi gidiyor, dublajdan çıktım şimdi. Biraz hastalık var, sesim de kötü. Kusura bakmayın" dedi.

Fahriye Evcen'in Karan'la sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın çok beğenildiği hatırlatılan Özçivit, "Herkese çok teşekkür ederim, sağ olsunlar" şeklinde konuştu. Karan'a gelen reklam teklifleri sorulunca da oyuncu, "Bunlarla alakalı şimdi konuşmam doğru değil" açıklamasını yaptı.

'BİR ŞEY SÖYLEYEMEM'

"Karan'la teklif gelse, kamera karşısına geçer misiniz?" sorusuna Özçivit, "Bununla alakalı bir şey söylemem" yanıtını verdi. Eşi Fahriye Evcen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımla doğum gününü kutladığı hatırlatılınca tebessüm eden Özçivit, utanıp soruyu cevapsız bıraktı.