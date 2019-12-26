Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9416
  • 6,5963
  • 286.882
  • 114433
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Burak Özçivit'ten Kuruluş Osman açıklaması

Burak Özçivit'ten Kuruluş Osman açıklaması

Burak Özçivit'ten Kuruluş Osman açıklaması

Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara dönen oyuncu Burak Özçivit, önceki gün Maslak'ta objektiflere yansıdı.

Maslak'ta yol kenarında pilav yerken görüntülenen Burak Özçivit, dizisi Kuruluş Osman hakkındaki soruları yanıtladı, "Dizimiz iyi gidiyor, dublajdan çıktım şimdi. Biraz hastalık var, sesim de kötü. Kusura bakmayın" dedi.

Fahriye Evcen'in Karan'la sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın çok beğenildiği hatırlatılan Özçivit, "Herkese çok teşekkür ederim, sağ olsunlar" şeklinde konuştu. Karan'a gelen reklam teklifleri sorulunca da oyuncu, "Bunlarla alakalı şimdi konuşmam doğru değil" açıklamasını yaptı.

'BİR ŞEY SÖYLEYEMEM'

"Karan'la teklif gelse, kamera karşısına geçer misiniz?" sorusuna Özçivit, "Bununla alakalı bir şey söylemem" yanıtını verdi. Eşi Fahriye Evcen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımla doğum gününü kutladığı hatırlatılınca tebessüm eden Özçivit, utanıp soruyu cevapsız bıraktı.


'Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım'
Burak Özçivit'ten Kuruluş Osman açıklaması
'Aleyna Tilki kimmiş gösteririm'
Yağmur Tanrısevsin ve Murat Cemcir aşk mı yaşıyor?
Derbide barıştılar
<p>Libya’da haber çekimi için bulunan HaberTürk çalışanı Mehmet Akif Ersoy ve kameramanı Hasan Dönme

Terörist Hafter, Libya’da Türk Gazetecileri Hedef Aldı!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Zonguldak'ta maden ocağında patlama

Boğazın görünmeyen koruyucuları