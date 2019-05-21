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  3. Burak Özçivit'ten Diriliş Osman hazırlığı! Yeni imajı dikkat çekti

Burak Özçivit'ten Diriliş Osman hazırlığı! Yeni imajı dikkat çekti

Burak Özçivit'ten Diriliş Osman hazırlığı! Yeni imajı dikkat çekti

Yeni sezonda Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman'da rol alacak Burak Özçivit'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Oyuncu Burak Özçivit, yeni imajıyla takipçilerinden tam not aldı. Özçivit'in paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Gelecek sezon Diriliş Osman'da Osman Gazi karakterini canlandıracak olan Burak Özçivit'in uzun saçlı hali paylaşımı takipçilerinin dikkatini çekti.

TAKİPÇİLERİNİN BÜYÜK BEĞENİSİNİ KAZANDI

Burak Özçivit, imaj tazeledi. Birçok takipçisi tarafından yakışmadığı iddia edilen uzun saçlarını kesen Özçivit, yeni haliyle takipçilerinin büyük beğenisini kazandı. Özçivit'in bir takipçisi paylaşıma, "Uzun saç gerçekten sana yakışmıyor Burak. Bu şekilde çok daha yakışıklısın." yorumunu yaptı.

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