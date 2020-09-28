Burak Özçivit'in bizim evin halleri paylaşımı sosyal medyayı salladı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğulları karan ile birlikte zıplama trambolin üzerinde zıplayarak eğlenceli dakikalar yaşadılar. Bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan çift milyonlarca beğeni aldılar. Videoda ses olmasa da Karan’ın mutluluktan çığlık çığlığa kahkahalarla güldüğü ve anne-babasının da bu kahkahalara ortak olduğu görülüyor.

Evcen, videoyu ‘Mutluluk’ notuyla paylaşırken, Burak Özçivit ise ‘Bizim evin halleri’ notu ile paylaşımını yaptı. Özçivit’in paylaşımına bir kaç saatte 2 milyon 414 binin üzerinde beğeni gelirken, Fahriye Evcen’in paylaşımına ise 2 milyon 464 binin üstünde beğeni geldi. Aynı anda paylaşan çiftin toplamda 5 milyona yakın beğeni alması dikkat çekti.

Paylaşılan videoda Evcen ve Özçivit’in aynı renk kıyafetleri giymiş olması da takipçilerin gözünden kaçmadı. Kombinleri birbirinin aynısı olan çiftin, video için sanki özel olarak hazırlandıkları hissini verdi bu renk uyumları.

Burak Özçivit’in kucağındaki oğlu Karan’ı sıkı sıkı tutarken, bir yandan da eşi Fahriye Evcen’i tutması ve düşmesini önlemesi de dikkat çekti.

İşte, çiftin sosyal medyayı sallayan o anları: