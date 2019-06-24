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  3. Burak Özçivit'i hayranları bile tanıyamadı! Yeni imajı...

Burak Özçivit'i hayranları bile tanıyamadı! Yeni imajı...

Burak Özçivit'i hayranları bile tanıyamadı! Yeni imajı...

Çekimleri süren, TRT1’deki ‘Diriliş-Osman Gazi’nin başrolünde oynayan Burak Özçivit yeni imajıyla ortaya çıktı. Rol gereği saçlarını ve sakallarını uzanat Özçivit’i görenler tanımakta zorlandı.

Geçtiğimiz sezon Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Gazi’yi canlandıracak ismin kim olduğu açıklanmıştı. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından sezon bitmeden başarılı ve yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in kadroda yer aldığı müjdesini vermişti.

Dün Beykoz’daki Ted Koleji’nde oy kullanırken görüntülenen oyuncu, uzayan saç ve sakalları için “Sıcakta zor oluyor ama işimizin gereğini yapıyoruz. Bu yaz bol bol çalışacağız” dedi. Burak Özçivit’i hayranları bile tanıyamadı.

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