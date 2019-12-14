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  3. Burak Özçivit-Fahriye Evcen'in oğlu Karan Özçivit sosyal medyayı salladı! Herkes aynı yorumu yaptı

Burak Özçivit-Fahriye Evcen'in oğlu Karan Özçivit sosyal medyayı salladı! Herkes aynı yorumu yaptı

Burak Özçivit-Fahriye Evcen'in oğlu Karan Özçivit sosyal medyayı salladı! Herkes aynı yorumu yaptı

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Evcen, bugün Instagram hesabından Karan'ın ilk fotoğraflarını paylaştı.

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Fahriye Evcen'in paylaşımının ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Twitter'da Fahriye Evcen, Karan Özçivit ve Burak Özçivit isimleri ayrı ayrı TT listesine girdi. Karan'ın fotoğraflarını gören çoğu sosyal medya kullanıcıları, bebeği babası Burak Özçivit'e benzetti.

İŞTE GELEN YORUMLARDAN BAZILARI:

-2040 Best Model birincisi belli oldu. 

-Bebek dediğin tatlı olur, bu bildiğin yakışıklı.

-Burak Özçivit’e güncelleme gelmiş.

-Fahriye Burak'ın yeni versiyonunu doğurmuş.

-Çocuğa doğmadan Instagram açmakta haklılarmış. 

-Türkiye'nin en güzel kadını en yakışıklı çocuğu doğurmuş.

-Ya sen bebeksin bebek bu ne karizmatik bakış.


Karan sosyal medyayı salladı! Herkes aynı yorumu yaptı
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