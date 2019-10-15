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  3. Burak Özçivit'e Kuruluş Osman setinde ziyaret! Eşi Fahriye Evcen yalnız bırakmadı

Burak Özçivit'e Kuruluş Osman setinde ziyaret! Eşi Fahriye Evcen yalnız bırakmadı

Burak Özçivit'e Kuruluş Osman setinde ziyaret! Eşi Fahriye Evcen yalnız bırakmadı

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde çekilen Kuruluş Osman'ın çekimleri tam gaz devam ediyor. Dizinin başrolünde yer alan Burak Özçivit ise günün büyük bir kısmını sette geçiriyor.

Beş aylık bebeğiyle tüm gününü evde geçiren ve eşinden ayrı kalan Fahriye Evcen, çözümü set ziyaretlerinde buldu. Evcen, oğlu Karan'la birlikte soluğu Riva'da aldı. Ziyaretler sırasında çekildiği fotoğrafları da sosyal medya hesabına yükleyen Evcen, zayıflığıyla da dikkat çekti.

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