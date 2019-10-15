Burak Özçivit'e Kuruluş Osman setinde ziyaret! Eşi Fahriye Evcen yalnız bırakmadı

Beş aylık bebeğiyle tüm gününü evde geçiren ve eşinden ayrı kalan Fahriye Evcen, çözümü set ziyaretlerinde buldu. Evcen, oğlu Karan'la birlikte soluğu Riva'da aldı. Ziyaretler sırasında çekildiği fotoğrafları da sosyal medya hesabına yükleyen Evcen, zayıflığıyla da dikkat çekti.