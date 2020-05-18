Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın park keyfi

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, önceki gün oğulları Karan’ı parka götürmek istedi. Hayranları, Karan’ın anne ve babasıyla eğlenceli anlarını görüntüledi.

Bir süredir evde vakit geçiren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki gün oğulları Karan'ı parka getirirken objektiflere yansıdı. O anları hayranları sosyal medya hesaplarından paylaştı.