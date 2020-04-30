Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı
Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, "canımın canı" notuyla Kuruluş Osman dizisinde kendisini izleyen oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı. Burak Özçivit'in bu paylaşımına kısa sürede bir milyonun üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, sosyal medya hesabından ilk kez oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı.
BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM GELDİ
Instagram'da 14,8 milyon takipçisi olan Burak Özçivit, Kuruluş Osman dizisinde televizyon ekranından kendisini izleyen oğlunun fotoğrafına "Canımın canı" notunu düşerken Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın fotoğrafa bir milyonun üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.