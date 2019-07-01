Burak Özçivit ve Fahriye Evcen sosyal medyaya damga vurdu! Takipçileri...

Burak Özçivit'in Instagram'daki takipçisi 13 milyonu geçti. Eşi Fahriye Evcen'in ise son bir ayda takipçi sayısı 200 bin artarak 8.4 milyona geldi. Çiftin bu durumu da çok iyi değerlendirdiği, sosyal medya reklamları konusunda seçici olduğu sadece büyük markalarla çalıştığı öğrenildi.







BEĞENİ REKORU KIRDILAR!



Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in geçtiğimiz gün paylaştığı evlilik yıldönümü fotoğrafı 3,6 milyon kişi tarafından beğenildi.





