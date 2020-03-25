Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den karantina pozu
Dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle bakanlık gerekmedikçe dışarı çıkılmaması ve evde kalınması gerektiğinin çağrısını yaptı. Çağrıya uyan ünlüler de kendilerini eve kapattı.
Bu isimlerden biri de Kuruluş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen oldu. Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısına uyan çift, kendini evde karantinaya aldı. O anları "Hayat Eve Sığar" sloganıyla Twitter hesabından paylaşan Koca, bir kez daha evde kalmanın önemini vurguladı.