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23 Ekim 2020 Cuma 11:25 | Son Güncelleme:

Burak Özçivit sorusu Neslihan Atagül'ü kızdırdı

Burak Özçivit sorusu Neslihan Atagül'ü kızdırdı

Oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun reklam yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı. Çıkışta soruları yanıtlayan Atagül, Burak Özçivit soruları karşısında sinirlendi.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Karaköy'de görüntülendi. Eşinin bir giyim markasının marka yüzü olduğu için Bodrum’dan geldiğini belirten Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'ya destek oldu.

Yeni yılda bir projeye başlayacağını söyleyen Doğulu, "Bir yapım şirketiyle el sıkıştık. Ekiple tanıştım ve muhteşem bir proje ortaya çıkardılar. İsmini söylememek için kendimi zor tutuyorum" dedi.

BURAK ÖZÇİVİT SORUSU KIZDIRDI

Gazetecilerin, "Yeni bir sinema filmi için teklif gelse Burak Özçivit'le oynar mısınız?" sorusunda araya giren Atagül, "Ne alakası var arkadaşlar? Bu sorudan hiç memnun değilim. Üzgünüm ama bu sorular insanı çileden çıkarır" diyerek tepki gösterdi.

Neslihan Atagül, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Ben düşünüyorum, siz düşünüyor musunuz?" karşılığını verdikten sonra gülerek aracına bindi.

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