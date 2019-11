Burak Özçivit kimdir, kaç yaşında? Burak Özçivit nereli? İşte hayatı ve biyografisi

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey’i canlandıran Burak Özçivit’in hayatı ve yaşantısı yakından takip ediliyor. Yakışıklı oyuncunun hayranları ‘Burak Özçivit kaç yaşında?’ sorusunun yanıtını merak ediyor. Kariyeri boyunca çeşitli dizi ve filmlerde oynayan Özçivit 2005 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilmiştir. Haberimiz içerisinden ‘Burak Özçivit nereli?’ sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR, NERELİ?

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Gaziantepli olan Özçivit'in boyu 1,84'dür. Kazım İşmen Lisesi'nden mezun olan Özçivit Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okumuştur. 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmaşına katılmış ve “gelecek vadeden” seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile 2003 - 2007 yılları arasında model olarak çalışmıştır. Daha sonra mankenliği bırakmış, Uğurkan Erez'in ajansında cast olarak çalışmaktadır.

Daha sonra 2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Ardından da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç, Abbate, Tween ve Network gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2006 da “Eksi 18” adlı dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallatisimli sinema filminde rol almıştır.

2008 de Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. Star Tv’de yayınlanan “İhanet “Dizisinde rol aldı. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra “Gossip Girl” adlı yabancı diziden den esinlenilen “Küçük Sırlar” adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011'den beri Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırdı.

2013 - 2014 yılları arasında Yapımcısı Timur Savcı, yönetmeni Çağan Irmak olan ve Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden üçüncü kez uyarlanan "Çalıkuşu" dizisinin başrollerinde Fahriye Evcen, Burak Özçivit ve Begüm Kütük oynadılar. 23 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren "Aşk Sana Benzer" adlı sinema filminde Burak Özçivit başrolde olarak, Fahriye Evcen, Selim Bayraktar, Yavuz Bingölile birlikte rol aldı.

15 Ocak 2016 tarihinde vizyona giren ve yıllar sonra karşılaşan iki kardeşin hikayesinin anlatıldığı "Kardeşim Benim" adlı sinema filminde Murat Boz ve Aslı Enver ile birlikte baş rolde oynadı. Ekim 2015 ayında Star TV'de gösterilmeye başlayan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı başrollerinde Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün oynadığı "Kara Sevda" adlı dizide Zerrin Tekindor, Melisa Aslı Pamuk, Kaan Urgancıoğlu, Burak Sergen, Kürşat Alnıaçık da oynamıştır.

2018 yılında yönetmenliğini M. Çağatay Tosun’un yaptığı “Can Feda” adlı sinema filminde Kerem Bursin ve Burak Özçivit başrolde oynarken, İpek Yalova da Dr. Seher karakterine canvermiştir.

Burak Özçivit, 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanıştıkları Fahriye Evcen ile birliktedir. 29 Haziran 2017 tarihinde Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Sait Halim Paşa yalısında evlendiler.

Burak Özçivit şu anda Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde 'Osman' karakterini canlandırıyor.

Burak Özçivit Filmleri ve Dizileri:

Yapımcı olduğu filmler:

2017 - Kardeşim Benim 2 (Sinema Filmi)

2015 - Aşk Sana Benzer (Sinema Filmi)

Oyuncu olduğu film ve diziler:

2019 - Kuruluş Osman (Osman) (TV Dizisi)

2018 - Can Feda (Yzb. Alpaslan)(Sinema Filmi)

2017 - Kardeşim Benim 2 (Hakan)(Sinema Filmi)

2015 - Kardeşim Benim (Hakan)(Sinema Filmi)

2015 - Kara Sevda (Kemal) (TV Dizisi)

2015 - Güvercin Uçuverdi (Kendisi) (sinema filmi)

2015 - Aşk Sana Benzer (Ali) (sinema filmi)

2013 - 2014 - Çalıkuşu (Kamran) (TV Dizisi)

2011 - 2013 - Muhteşem Yüzyıl (Malkoç oğlu)(TV Dizisi)

2010 - 2011 - Küçük Sırlar (Çetin Ateşoğlu) (TV Dizisi)

2010 - İhanet (Emir) (TV Dizisi)

2008 - 2009 - Baba Ocağı (Güven Yörükoğlu) (TV Dizisi)

2008 - Zoraki Koca (Ömer Teksoy) (TV Dizisi)

2007 - Musallat (Suat) (sinema filmi)

2006 - Eksi 18 (Murat) (TV Dizisi)