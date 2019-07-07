Burak Özçivit, Can Yaman ve Murat Dalkılıç arasındaki farka inanamayacaksınız!

Son dönemde sosyal medyada yüksek takipçilere ulaşan ve çok konuşulan ünlüler arasında Burak Özçivit, Can Yaman ve Murat Dalkılıç yer alıyor. Can Yaman sportif ve fit görünümüyle son zamanlarda kendinden sıkça söz ettirmeye başladı. Burak Özçivit, Diriliş Osman dizisinde oynayacağı için yeni bir imaja büründü ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile büyük beğeni topladı.

Burak Özçivit’in Diriliş Osman dizisi için saçlarını uzattı ve yeni bir imaja büründü. Fahriye Evcen ile evlilik yıldönümlerini kutladığı paylaşımında kısa süre içerisinde bir milyondan fazla beğeni alan Özçivit toplamda 13,1 milyon takipçisi ile ilk sırada yer alıyor.

Can Yaman’ın Demet Özdemir ile sevgili olması çok konuşulmuştu. Özellikle fit vücut yapısıyla ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Yaman 4,5 milyon takipçi sayısına sahip.

Hande Erçel ile yollarını ayırıp daha sonra barışan Murat Dalkılıç sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanyor. Son paylaşımında Emre Belözoğlu ile beraber fotoğraf paylaşan Dalkılıç, “Efsane kaptan, yuvana hoş geldin” açıklamasını yazdı.