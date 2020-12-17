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  • Burak Özçivit kanser hastalarını unutmadı: Sizlerden kutlama beklemiyorum, iyilik istiyorum
17 Aralık 2020 Perşembe 12:05 | Son Güncelleme:

Burak Özçivit kanser hastalarını unutmadı: Sizlerden kutlama beklemiyorum, iyilik istiyorum

Burak Özçivit kanser hastalarını unutmadı: Sizlerden kutlama beklemiyorum, iyilik istiyorum

Kuruluş Osman ile oyunculuk kariyerinde adeta zirveyi yaşayan Burak Özçivit yaptığı son paylaşımla örnek bir davranışta bulundu. Doğum gününün yaklaştığını belirten Özçivit hediye ya da kutlama beklemediğini, kanser derneği için kampanya başlattığını duyurdu. Özçivit, kanser hastası çocukları ve arkadaşları hatırlayıp destek olunması gerektiğini yineledi.

Atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit kanser hastalarına destek kampanyası başlattı. Doğum günü yaklaşan yakışıklı oyuncu kendisi için bir şey beklemediğini, bunun yerine başlattığı kanser hastalarına destek kampanyasına yardım yapılmasını istedi.

“HEDİYA YA DA KUTLAMA BEKLEMİYORUM”

Burak Özçivit 24 Aralık tarihinin doğum günü olduğunu hatırlatarak: “Sevgili ailem ve dostlarım, 24 Aralık benim doğum günüm. Sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum. Türk Kanser Derneği için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı, arkadaşlarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım.” ifadelerine yer verdi.

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