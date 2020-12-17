Burak Özçivit kanser hastalarını unutmadı: Sizlerden kutlama beklemiyorum, iyilik istiyorum

Atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit kanser hastalarına destek kampanyası başlattı. Doğum günü yaklaşan yakışıklı oyuncu kendisi için bir şey beklemediğini, bunun yerine başlattığı kanser hastalarına destek kampanyasına yardım yapılmasını istedi.



“HEDİYA YA DA KUTLAMA BEKLEMİYORUM”

Burak Özçivit 24 Aralık tarihinin doğum günü olduğunu hatırlatarak: “Sevgili ailem ve dostlarım, 24 Aralık benim doğum günüm. Sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum. Türk Kanser Derneği için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı, arkadaşlarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım.” ifadelerine yer verdi.