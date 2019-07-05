Burak Özçivit izdihamı... Korumalar yetmedi, asker devreye girdi!

Ünlü oyuncu, hayranlarının yoğun ilgisinden dolayı AVM'ye ön kapıdan değil garaj kapısından girmek zorunda kaldı. 100 koruma Özçivit'i hayranlarının yoğun ilgisinden kurtaramadı.

Özçivit, AVM'deki bir mağazanın deposuna götürülürken, oyuncunun hayranları alışveriş merkezinin kapanmasına rağmen dağılmadı. Olayın büyümesiyle devreye Lübnan askeri müdahale etti. Askerler eşliğinde aracına bindirilen Özçivit'in hayranları arabanın etrafını sararak da fotoğraf ve video çekmeye devam etti.