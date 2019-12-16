Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Karan rekor kırdı! Herkes onu konuştu

Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında dünyaevine girmişti. Çift, ilk bebekleri Karan'ı ise geçen nisan ayında kucaklarına almıştı. 8 aydır oğlunun yüzünü göstermeyen Evcen, önceki gün kural bozdu ve Karan ile ilk paylaşımını yaptı.

KENDİ REKORUNU KIRDI

Evcen'in Karan ile yaptığı paylaşım, Instagram sayfasında en çok beğeni alan fotoğraf oldu. Evcen, 2,7 milyondan fazla beğeni alarak kendi rekorunu kırdı.