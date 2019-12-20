Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Karan bir ilki başardı

İŞTE BARIŞ KOCAOĞLU'NUN O YAZISI:

Hayata 5-0 önde başlayan çocuk

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in çocukları Karan’dan bahsediyorum. Öncelikle bir maşallah deyip, Allah nazardan korusun diyelim. Her annenin evladı çok güzel mutlaka ama bebek Fahriye ve Burak gibi iki ünlü insanın olunca ekstra dikkat çekiyor. Ben açıkçası uzun süre resim paylaşmazlar diye düşünüyordum ama hızlı davrandılar. Karan, fotoğrafının paylaşılmasıyla şimdiden en ünlü bebek ünvanını aldı. Karan bebek o kadar beğenildi, o kadar karizma ve yakışıklı bulundu ki, ‘Hayata 5-0 önde başlıyor’ dememim sebebi bu. Karan bu şekilde büyürse yakışıklılıkta babasını geçecek gibi görünüyor. Türkiye’de bu kadar gündem olan başka bir bebek hatırlamıyorum ben şu zamana kadar... Sağlıklı, hayırlı, iyi bir evlat olsun o da ailesine ve vatanına inşallah.