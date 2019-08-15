Burak Özçivit ile Fahriye Evcen İstanbul'a döndü! Karan'ı göstermemek için...

Magazin gündeminin en merak edilen isimleri arasında yer alan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, kısa bir süre önce Bodrum'a tatile gitmişti. Bodrum tatilini sonlandıran çift, dün gece İstanbul Yeni Havalimanı'ndan çıkarken görüntülendi. Çıkışta kameraları fark edince panikleyen çift, minik Karan'ın yüzü görünmesin diye havalimanından çıkmak istemedi.

"NAZARA GELSİN İSTEMİYORUZ"

Karan'ı bebek arabasından pusete aldıktan sonra muhabirlerin karşısına çıkan çift, "Bebeğin yüzünü neden sakladınız sorusuna?" sorusuna "Çok görünsün nazara gelsin istemiyoruz" dedi. Ayrıca ikili, "Geçtiğimiz günlerde bebeğinizin yüzü görüntülendi tepkiniz ne oldu?" sorusuna da, "Şaşırdık. İki günlük tatile gittik beklemiyorduk" yanıtını verdi.