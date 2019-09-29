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  3. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen eleştirilere inat düşman çatlattı!

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen eleştirilere inat düşman çatlattı!

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen eleştirilere inat düşman çatlattı!

Oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra kilolarıyla eleştirilen Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'le fotoğraf paylaşarak adeta düşman çatlattı.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı. Doğumun ardından tüm ilgilerini Karan bebeğe veren çift, geçen aylarda da tatile gitmiş ve tatilde çekilen fotoğraflarla olay olmuşlardı. Sosyal medyada bazı kişiler Fahriye Evcen'in doğum kilolarını verememesini eleştirmiş, bunun ardından Evcen'e destek mesajları yağmıştı.

DÜŞMAN ÇATLATTILAR

Son olarak Fahriye Evcen, yorumlara aldırış etmediğini bir kez daha kanıtladı. Eşi Burak Özçivit'le çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından "Aşk" notuyla paylaşan ünlü oyuncu, adeta düşman çatlattı. Kilo verdiği görülen Evcen, güzelliğiyle hayranlarını da büyüledi. Fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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