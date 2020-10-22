Burak Özçivit-Fahriye Evcen'in oğulları Karan'ın montunun fiyatı dudak uçuklattı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile 2017 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Fahriye Evcen 2019 da anne olmuştu. Fahriye Evcen oğlu Karan'ın doğumundan sonra kariyerine ara vermiş onun bakımıyla bizzat kendisi ilgilenmeyi tercih etmişti.

Önceki akşam oğlu Karan ile gezmelerdeydi. Oğlu Karan Özçivit ile vakit geçiren Fahriye Evcen muhabirlerin sorularını da yanıtladı. Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın marka montunun fiyatı olay oldu. Duyan şaşırdı kaldı.

Karan bebeğinin montunun fiyatının 4.800₺ olduğu öğrenildi...