Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6292
  • 6,3437
  • 259.578
  • 101566
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Jönlerin ekran savaşı

Jönlerin ekran savaşı

Jönlerin ekran savaşı

Ekranlar jönlerin savaşına sahne olacak. Eylül'de Engin Akyürek, Engin Altan Düzyatan, Tolgahan Sayışman ve Burak Özçivit karşı karşıya geliyor. 

Yeni sezonda ekranlarda tam bir reyting savaşı yaşanacak. Yeni yayın döneminde birbirinden önemli diziler ekrana gelecek. Dizilerin başrollerinde oynayan birbirinden ünlü isim rakip kanallarda reyting tartısına çıkacak. Engin Akyürek ‘Sefirin Kızı’, Engin Altan Düzyatan ‘Kurşun’, Tolgahan Sayışman ‘Şampiyon’ ve Burak Özçivit ‘Diriliş Osman’ dizisiyle büyük bir sınavdan geçecek. Dizilerin hazırlıkları tam gaz devam ederken jönlere eşlik edecek olan kadın oyunculara ise tam netlik kazanmadı.   

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Albüm heyecanı
Acun Ilıcalı duyurmuştu ama... Medyapım'dan Cansu Dere açıklaması
Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na: İşte adamı böyle çalıştırırlar
Gülşen ve Azur Benan'ın alışveriş keyfi
Demet Akalın bombayı patlattı! 'Benim konserime mi getirdin'

Evde Ayaklarımızı Toprakla Nasıl Buluşturabiliriz? | #DoğalaDönüş

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Baba oğul omuz omuza vatan nöbetinde

Büyükçekmece yol çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı