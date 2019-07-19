Jönlerin ekran savaşı

Yeni sezonda ekranlarda tam bir reyting savaşı yaşanacak. Yeni yayın döneminde birbirinden önemli diziler ekrana gelecek. Dizilerin başrollerinde oynayan birbirinden ünlü isim rakip kanallarda reyting tartısına çıkacak. Engin Akyürek ‘Sefirin Kızı’, Engin Altan Düzyatan ‘Kurşun’, Tolgahan Sayışman ‘Şampiyon’ ve Burak Özçivit ‘Diriliş Osman’ dizisiyle büyük bir sınavdan geçecek. Dizilerin hazırlıkları tam gaz devam ederken jönlere eşlik edecek olan kadın oyunculara ise tam netlik kazanmadı.