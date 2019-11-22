Burak Özçivit emeğinin meyvelerini aldı! Kuruluş Osman dizisini milyonlar izledi

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ın ilk bölümü, Türkiye ve dünyada büyük ilgiyle karşılandı. Dizi henüz ilk bölümüyle tüm kategorilerde birinci olurken, Total grubunda 15.74, AB’de 13.48 ve ABC’de 16.47 reyting aldı. Twitter’da dünya trend listesinde dördüncü sırada yer alan dizi, Türkiye’de ise gece boyunca birinci sırada kaldı.

‘Kuruluş Osman’ın ilk bölümü sosyal medyada birçok dilde ve coğrafyada övgüye boğuldu. Osman Bey yiğitliğiyle göz kamaştırırken, Nurettin Sönmez'in canlandırdığı Bamsı’nın oğlu Aybars’ın ölümü ve cenazesi izleyiciyi gözyaşlarına boğdu. Dizide, Dündar karakterini Ragıp Savaş, Alişar karakterini de Saruhan Hünel canlandırıyor.

ASKERİ EĞİTİM ALDILAR

At binme, kılıç-yay kullanma, dövüş ve koreografi eğitimi alan oyunculara zaman zaman askeri eğitimler de verildi.Burak Özçivit ve diğer oyuncular dağlık ve ormanlık alanlarda askeri eğitim aldı. Doğal şartlarda kendi barınaklarını inşa edip, yemeklerini hazırladılar.

Burak Özçivit ve diğer oyuncular dağlık ve ormanlık alanlarda askeri eğitim aldı. Doğal şartlarda kendi barınaklarını inşa edip, yemeklerini hazırladılar.