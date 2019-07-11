Burak Özçivit Diriliş Osman için bakın nasıl çalışıyor!

Bir yıldır Bozdağ Film Platolarından bulunan spor ve binicilik tesislerinde, uluslararası koreografi ekibi Nomad Grubu'nun usta eğitimcisi Rahim Muradov'dan dövüş, kılıç ve aksiyon eğitimi alan Burak Özçivit, aynı zamanda uluslararası eğitmenlerden okçuluk ve at binme eğitimleri de aldı.





Haftanın beş günü sekiz saat çalışan Özçivit koreografi eğitimlerinin yanı sıra tarihçiler ve sosyologlardan tarih ve dönemin yaşam tarzı üzerine kuramsal eğitimlerde aldı.