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  3. Burak Özçivit Diriliş Osman dizisi için yoğun bakıma girdi! James Bond gibi hazırlanıyor

Burak Özçivit Diriliş Osman dizisi için yoğun bakıma girdi! James Bond gibi hazırlanıyor

Burak Özçivit Diriliş Osman dizisi için yoğun bakıma girdi! James Bond gibi hazırlanıyor

Burak Özçivit, Atv ekranlarında başlayacak Diriliş Osman dizisi için yoğun bakıma girdi. Yakışıklı oyuncu, 007 James Bond’u canlandıran Daniel Craig gibi protein ağırlıklı beslenip kemik suyuyla da kaslarını güçlendiriyor…

Yeni sezonda ‘Diriliş Osman’ dizisiyle Atv’de hayranlarının karşısına çıkacak olan Burak Özçivit, yoğun bakıma girdi. Bir yıldır diziye özel hocalarla hazırlanan Özçivit, haftanın 6 günü günde 5 saat kılıç, at binme ve fitness eğitimleri aldı. 35 yaşındaki oyuncu, rolüne 007 James Bond’u canlandıran Daniel Craig gibi özel hazırlandı. Özçivit, ağır antrenmanlar eşliğinde hazırlanırken beslenme düzenini de kökten değiştiren Craig gibi diyetisyenlerden destek aldı.

JAMES BOND GİBİ HAZIRLANIYOR!

Kas kütlesini artırmak için ağırlık çalışan Özçivit; makarna ve tatlıyı hayatından çıkardı. Protein ağırlıklı beslenen oyuncu, kahvaltıda 3 yumurta beyazı ile 1 dilim tam buğday ekmeği tüketiyor.

Arada yoğurt, meyve ve kuruyemiş yiyen Özçivit, sofrasından kırmızı etle balığı eksik etmiyor. Oyuncu, kemik suyu içerek de kaslarını güçlendiriyor.

Haftanın 6 gününü sette geçiren Özçivit, eşi Fahriye Evcen’le Nisan’da kucağına aldığı oğlu Karan’ı ancak geceleri sevebiliyor. Özçivit, yoğun geçen dizi çekimleri dolayısıyla yurt dışından gelen milyon dolarlık reklam tekliflerini de geri çeviriyor.

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