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  3. Burak Özçivit, Can Yaman, Ebru Şahin ve Akın Akınözü Cannes'da!

Burak Özçivit, Can Yaman, Ebru Şahin ve Akın Akınözü Cannes'da!

Burak Özçivit, Can Yaman, Ebru Şahin ve Akın Akınözü Cannes'da!

Kuruluş Osman dizisi ile ekranlara geri dönecek yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, Ebru Şahin, Akın Akınözü ve Can Yaman Cannes televizyon fuarına katıldı.

Burak Özçivit, Can Yaman, Ebru Şahin ve Akın Akınözü, Cannes televizyon fuarında boy gösterdi.  

Dünyanın en prestijli televizyon fuarı MIPCOM dün Cannes'da başladı. Dünyanın dört bir tarafından televizyon profesyonellerinin buluştuğu fuarda bu yıl da Türk dizileri rüzgazrı esiyor. ATV, Star, Fox ve Kanal D dizilerinin boy gösterdiği fuara, dizi oyuncuları da katıldı.

Dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörünün en prestijli fuarı olan MIPCOM, Fransa'nın gözde sahil şehri Cannes'da başladı. 14-17 Ekim tarihleri arasında 4 gün açık kalacak fuara 4 bin 800 TV ve dijital içerik alıcısı katılıyor.

Fuarda mobil telefonlara uygun içerikten, 248-inç büyüklüğünde 8K ekrana uygun filmlere kadar çok geniş bir yelpazede dizi film, belgesel gibi yapımlar ile yarışma formatları yer alıyor. Fuara indirimli giriş bileti fiyatı vergiler hariç bin 500 euro olarak belirlendi. 110 ülkeden 13 bin 800 kişinin fuara katılması bekleniyor.

EBRU ŞAHİN KIYAFETİYLE BÜYÜLEDİ

Hercai dizisinin güzel oyuncusu Ebru Şahin giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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